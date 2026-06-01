Presentan libro 'El Misterio del Ratón Pérez'

Siguiendo con las actividades de la Feria Duranguense del Libro (FEDUL) en su edición Mundialista, se llevó a cabo la presentación de la obra “El Misterio del Ratón Pérez”, escrita en coautoría por Monserrat Lira y Francisco Morales.

El evento contó con una nutrida asistencia y se enriqueció con los comentarios de Miguel Rodríguez y María Fe, quienes acompañaron a los autores en la mesa de presentación para desglosar los detalles de esta propuesta literaria.

FANTASÍA EN LA ERA DIGITAL

A diferencia de las versiones tradicionales, esta obra moderniza el icónico mito del roedor que recolecta los dientes de leche bajo las almohadas.

Sus creadores explicaron que el proyecto no solo nació con el objetivo de entretener, sino de convertirse en una herramienta lúdica que promueva la higiene bucal y el cuidado dental de los niños desde temprana edad.

El reto principal de los autores fue adaptar la narrativa para atrapar a las nuevas generaciones digitales.

Sin embargo, destacaron que el libro logra un equilibrio: utiliza un lenguaje dinámico y visualmente atractivo para los niños, pero conserva intacta la magia y la fantasía que le han dado vida a esta entrañable historia a lo largo de los años.

Con esta presentación, la Feria Duranguense del Libro reafirma su compromiso de abrir espacios para la literatura infantil que combine el valor educativo con el entretenimiento de calidad.