Presentan manual para fortalecer investigaciones sobre corrupción

La investigación de delitos de corrupción contará con una nueva herramienta de capacitación para el personal ministerial, luego de la presentación de un manual especializado en el Sistema Penal Acusatorio, elaborado por funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Durango y una especialista en materia jurídica.

La obra fue presentada durante la Novena Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED), Noel Díaz Rodríguez, y el coordinador de agentes del Ministerio Público, Juan de Dios Aguirre Reyes. En su elaboración también participó Érika Bardales Lazcano, quien intervino a distancia.

Editado por Editorial Flores, el Manual de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio en Delitos de Corrupción aborda procedimientos y herramientas para el trabajo ministerial, entre ellos la planeación de investigaciones, integración de carpetas, actos de investigación, elaboración de la teoría del caso y toma de decisiones.

La publicación busca servir como material de consulta y capacitación ante la limitada bibliografía especializada sobre la investigación y persecución de delitos de corrupción bajo las reglas del sistema penal acusatorio.

De acuerdo con el organismo, el objetivo es contribuir a la profesionalización de quienes tienen a su cargo estas investigaciones y facilitar el intercambio de conocimientos entre las fiscalías especializadas del país. La obra tendrá una presentación posterior en Durango, donde se expondrán con mayor detalle sus contenidos y aplicaciones.