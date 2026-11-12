Presentan nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar; estos servicios puedes realizar

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Banco del Bienestar presentó la nueva aplicación móvil, con la que los beneficiarios de programas sociales podrán realizar servicios que antes no estaban disponibles.

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra explicó que la aplicación tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios y destacó que la herramienta se alinea con la Ley de Economía Digital y Pagos Digitales y Electrónicos.

El funcionario señaló que el Banco del Bienestar cuenta con 3 mil 100 sucursales, ubicados en 2 mil 705 localidades de mil 972 municipios : "hemos llegado a lugares donde la banca comercial no llega", afirmó esta mañana. En ese sentido, informó que hay 42.8 millones personas beneficiarias de programas sociales como Pensión Mujeres Bienestar, Beca Universal Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Media Superior, entre otros.

De igual forma, subrayó que este modelo bancario cuenta con 3 mil cajeros y 7 mil 500 trabajadores brindan atención a 500 mil personas diariamente . Mientras que el centro de atención telefónica registra 480 mil consultas de saldo cada día y las sucursales brindan atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:30 horas.

"El Banco del Bienestar puso a disposición de los beneficiarios de los programas sociales una aplicación que era solo de consulta y saldos de movimientos que se hacía desde el teléfono celular. Desde 2022, nuestra aplicación de consulta de saldos y movimientos alcanzó 18 millones de usuarios y atendió más de un millón de consultas diariamente. Esto ayudó mucho a reducir el tiempo de espera en las sucursales y cajeros y a brindar una mejor atención en las ventanillas", explicó.

¿Cuáles son los servicios que puedes realizar en la nueva aplicación del Banco del Bienestar?

Con la nueva aplicación del Banco del Bienestar, que fue presentada este jueves 12 de noviembre, los beneficiarios de programas sociales podrán:

Enviar y recibir dinero de forma gratuita

Consultar movimientos

Consultar saldos

Realizar transferencias a otras cuentas

Efectuar pagos y cobros digitales a través de códigos QR

¿Cómo puedes hacer transferencias y pagos digitales desde la nueva aplicación del Banco del Bienestar?

El director del Banco del Bienesar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, explicó que hacer tranferencias y pagos con QR a través de la nueva aplicación es muy sencillo.

Si quieres enviar dinero, en la aplicación deberás ingresar a la sección de transferencia, capturar el número de tarjeta, número de cuenta clabe o número celular de la persona a quien desea transferir, ingresar el monto y concepto, verificar los datos y confirmar la operación, al finalizar, el usuario recibirá una notificación .

Si quieres realizar pagos digitales, deberás ingresar a la sección de transferencias, seleccionar la opción para pagar con QR, con la cual se activará la cámara para escanear el código QR de la persona a la que el usuario desea transferir o al comercio donde realice la compra. Desde la aplicación verifica el monto y autoriza la transferencia.