Presentan programa de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino

Entre el techno, el rap, la electrónica, la cumbia, el metal y la danza urbana, la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) abre espacio a propuestas que exploran nuevas maneras de crear, escuchar y habitar las artes. Con artistas de México, Guatemala, Corea del Sur, Francia, Suiza y Estados Unidos, el encuentro apuesta por una programación que acerca a las audiencias, especialmente a las generaciones jóvenes, a sonidos alternativos, lenguajes experimentales y expresiones que desbordan las fronteras entre disciplinas.

La diversidad de esta programación revela también una de las características de la creación contemporánea, la mezcla. En Guanajuato convergerán músicos que transforman objetos cotidianos en instrumentos, productores que cruzan ritmos tradicionales con electrónica, proyectos que llevan el rap a territorios de memoria e identidad y compañías de danza que encuentran en el movimiento una forma de reflexionar sobre la vida colectiva.

ROMPIENDO LAS FORMAS

Desde Suiza, Julian Sartorius llegará a Guanajuato con “RLLRLRLLRRLRLRLRLLRLRLR”, un álbum construido a partir de un patrón de 23 compases individuales que se repiten sin pausa. El músico interviene esa estructura en tiempo real mediante distintos instrumentos y objetos, creando una arquitectura sonora en constante transformación.

La propuesta convierte la repetición en materia creativa y demuestra cómo la experimentación puede surgir de una estructura aparentemente limitada. En manos de Sartorius, el ritmo funciona como un organismo vivo capaz de generar nuevos paisajes sonoros a partir de pequeñas variaciones.

Desde Francia, Hervé x MazelFreten llevará a Los Pastitos una propuesta donde hip hop, pop, electrónica y danza urbana confluyen en una experiencia física y colectiva. El proyecto plantea el movimiento como una forma de conexión entre los cuerpos y convierte el espacio público en un territorio de libertad, energía y trance.

En otra vertiente de la electrónica, Debit, proyecto de la compositora, productora y DJ mexicana Delia Beatriz, radicada en Nueva York, explorará la relación entre sonido, cuerpo e identidad. Su propuesta combina guaracha, tribal, raptor house, funk brasileño y techno con texturas industriales, acompañadas por una puesta en escena hipnótica.

El resultado es una experiencia que no se limita a la pista de baile: también plantea preguntas sobre género, deseo, identidad y las posibilidades del cuerpo frente a la música electrónica.

RAP, MEMORIA Y NUEVAS IDENTIDADES

Desde Yucatán, Pat Boy llegará acompañado por Báat Paax con una propuesta que utiliza el rap como herramienta de memoria y reivindicación cultural. El compositor y activista cultural recupera en sus letras historias del pueblo maya que durante mucho tiempo han permanecido fuera de los relatos dominantes.

Su trabajo demuestra que el rap puede ser mucho más que un género musical: también puede convertirse en un espacio para preservar la memoria, cuestionar estereotipos y fortalecer una identidad cultural.

La escena internacional tendrá además a Jesse Baez, cantante nacido en Chicago y criado en Guatemala, considerado una de las voces destacadas del R&B contemporáneo. Su repertorio recorrerá distintas etapas de su carrera, desde “B.A.E.Z.” hasta “HENRY” y “HENRY: Deuces”.

Con una propuesta marcada por sonidos minimalistas, influencias del soul y letras relacionadas con la vulnerabilidad emocional, Baez representa una generación de artistas que ha encontrado en el R&B un territorio para explorar la intimidad y las relaciones personales desde una perspectiva contemporánea.

DEL HOUSE AL “TROPIMETAL”

La programación también recorrerá la historia reciente de la música electrónica. El house parisino tendrá como protagonistas a Busy P, quien compartirá set con Breakbot & Irfane, conocidos por recuperar elementos del sintetizador y las armonías asociadas con los sonidos de los primeros años de la década de 1990.

A esta experiencia se sumará Yasmin, cuya trayectoria en el DJing amplía el recorrido por las posibilidades de la música electrónica y la cultura de club.

En un registro completamente distinto, La Santísima Voladora, agrupación originaria de Aguascalientes, llevará al festival su particular “tropimetal”, una combinación de cumbia, metal, ska, punk, reggae y ritmos tradicionales mexicanos.

La agrupación utiliza guitarras y percusiones para construir una propuesta que mezcla la energía del rock con elementos de la música popular mexicana y latinoamericana, además de reinterpretar clásicos de la canción moderna en español.

MIRADAS DE BAJA CALIFORNIA

La diversidad sonora mexicana también tendrá una muestra particular con la participación de Jackie Mendoza, Lorelle Meets The Obsolete y Silent, tres proyectos originarios de Baja California que compartirán escenario en distintos actos.

Jackie Mendoza presentará una propuesta de electro-pop contemporáneo en la que el ukelele convive con texturas electrónicas y elementos de rock psicodélico. Lorelle Meets The Obsolete, integrado por Lorena Quintanilla y Alberto González, se mueve entre el shoegaze y la electrónica experimental, mientras que Silent explorará territorios de darkwave, punk y post-punk.

En conjunto, las tres propuestas muestran la amplitud de una escena fronteriza que ha construido una identidad propia a partir del diálogo entre sonidos internacionales y experiencias locales.

DANZA YS ARTES VISUALES

La programación del 54 FIC también llevará la experimentación a los escenarios de danza. Al Teatro Cervantes llegará Dab Dance Project, colectivo de Corea del Sur creado por Hoyeon Kim y Jung Ha Lim.

Inspirado en situaciones de la vida cotidiana, el colectivo explora cómo cambian la percepción y las sensaciones a través de la interacción entre movimiento, artes visuales, video y objetos. Su lenguaje escénico busca que imagen y cuerpo dialoguen para construir una experiencia eminentemente sensorial.

En esta misma búsqueda multidisciplinaria, (LA)HORDE/Ballet Nacional de Marsella y RONE presentarán “Room with a View”, una obra coreográfica para 16 bailarines y un músico en escena.

La pieza combina danza, música electrónica y escenografía para reflexionar sobre la vida colectiva, el colapso y la posibilidad de reconstrucción. El movimiento aparece así no solamente como una expresión artística, sino como una metáfora de la capacidad de una comunidad para reorganizarse y encontrar nuevas formas de convivencia.

CIERRE CON BAILE

El cierre de las actividades musicales del 54 FIC tendrá como escenario la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, que se transformará en una gran pista de baile con Dabeull Live Band, procedente de Francia.

El proyecto creado por David Saïd, DJ, productor y multiinstrumentista francés, tiene entre sus principales objetivos revitalizar el funk a través de los recursos de la música electrónica. Su presentación promete cerrar el festival con una celebración del ritmo, el baile y la reinvención de sonidos asociados con distintas épocas.

Así, el 54 Festival Internacional Cervantino presenta una programación que entiende la cultura contemporánea como un territorio de cruces: entre tradición y tecnología, memoria y presente, música y cuerpo, identidad y experimentación.

Más que reunir géneros distintos, la programación propone escuchar cómo las nuevas generaciones están transformando las formas de crear y relacionarse con el arte. En Guanajuato, el techno puede encontrarse con el funk, el rap con la memoria maya, el metal con la cumbia y la danza con las artes visuales, en un diálogo que confirma que la creación contemporánea encuentra buena parte de su fuerza precisamente en la mezcla.

La venta de boletos se realiza en línea a través de Ticketmaster.