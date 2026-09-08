Presentan propuesta para tipificar delitos contra libertad de expresión y ejercicio periodístico

Como parte de los trabajos del Seminario “El Derecho y la Actividad Periodística” en el que participaron más de 100 periodistas del país, se presentó en el Senado de la República una propuesta de adición al Código Penal Federal para tipificar delitos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Esto con el objetivo de que los legisladores puedan analizar la propuesta y realizar foros para, en su momento, presentar una contrapropuesta tanto por parte del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.

La propuesta contempla, entre otros aspectos, una pena de tres a cinco años de prisión y de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, a quien, por sí o por interpósita persona, realice de manera dolosa cualquier acto que tenga por objeto, finalidad o efecto obstaculizar, intimidar, amenazar, limitar o impedir el ejercicio de la actividad periodística de una persona física o moral.

Entre dichos actos están contempladas la intimidación, amenaza, hostigamiento o coacción en contra de una persona física o moral dedicada a la actividad periodística, con motivo de su ejercicio profesional; cuando se despida, suspenda o limite a una persona periodista; realicen campañas o publicaciones para denostar la actividad periodística; entre otros.

Además, se contempla que las penas aumentarán en dos terceras partes cuando se trate de un servidor público; además de que se persiga por oficio.

La propuesta fue elaborada por el Dr. Antonio Sorela, coordinador del seminario, con el apoyo y participación de personas periodistas de la República Mexicana, y contempla que se adicione al Código Penal Federal el Capítulo Único y el artículo 149 Quáter.

Se aclaró en la reunión de periodistas con senadores que no se tiene la intención de ir en contra de nadie sino materializar el derecho humano a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, por lo que se busca contribuir a través del diálogo para que la ciudadanía pueda acceder a información de calidad.

Se planteó que fortalecer el marco legal es impostergable ante el panorama adverso para el ejercicio periodístico y se hizo referencia a las agresiones que padecen las personas periodistas en todo el país además de que, de acuerdo con los datos de de la organización Artículo 19, se han registrado 181 muertes de periodistas desde el año 2000.

Por lo que se enfatizó que es una ironía que existan fiscalías especializadas pero no un tipo penal para la protección a periodistas, por lo que la propuesta también se compartirá con diputados de los congresos locales del país para que también la analicen.