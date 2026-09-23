Presentan reforma a la Ley del Deporte para restituir ya el ascenso y descenso en Liga MX hoy

Este 23 de septiembre de 2026, el Senado de la República recibió formalmente la iniciativa para restituir obligatoriamente el ascenso y descenso en el fútbol mexicano. La propuesta, impulsada por el senador Clemente Castañeda, tomó fuerza tras el foro "Fuera de lugar", espacio donde periodistas y expertos deportivos expusieron las graves distorsiones económicas e inequidades que provoca el modelo cerrado de la Liga MX.

Un antes y un después en el fútbol mexicano

El proyecto reformará la Ley General de Cultura Física y Deporte al adicionar el artículo 50, elevando el mérito deportivo a principio rector obligatorio. Con ello, cualquier estructura con dos o más categorías profesionales deberá operar un mecanismo público, objetivo y transparente de promoción divisional, impidiendo que acuerdos directivos o pagos financieros sustituyan los resultados deportivos sobre la cancha.

En su articulado, la norma prohíbe explícitamente a las asociaciones imponer "barreras de acceso injustificadas" que concedan ventajas permanentes a ciertos clubes o impidan la llegada de nuevos competidores. Así, la permanencia o el movimiento entre la Liga MX y la Liga de Expansión responderá únicamente a las posiciones en la tabla al finalizar cada certamen, cancelando el blindaje actual.

¿Cuándo podría entrar en vigor?

Respecto al calendario de aplicación, los artículos transitorios fijan un plazo de 90 días naturales tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación para armonizar reglamentos. Aunque los torneos en disputa concluirán con sus reglas originarias, el restablecimiento del ascenso y descenso deberá operar de forma obligatoria desde la primera temporada completa posterior al vencimiento de dicho periodo.

Buscan el regreso del 'Merito Deportivo'

La iniciativa surge ante la inasistencia de Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y Francisco Iturbide, presidente de Liga MX, quienes rechazaron asistir al Senado. Dicha postura coincide con las indagatorias de la Comisión Nacional Antimonopolio por presuntas prácticas restrictivas en la industria, desafiando el Artículo 35 del reglamento que pretendía la anulación definitiva de la movilidad divisional.

El proyecto fue turnado a comisiones para su dictaminación y debate. De aprobarse en el Pleno, se sentará un precedente legal que subordinará los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol a la ley federal, restaurando la competencia justa, el desarrollo económico de las plazas locales y la equidad en el deporte profesional del país.