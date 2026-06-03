Presentarán 'Atlas de la utopía' en el Museo Francisco Villa

Con el objetivo de invitar al público a imaginar nuevos horizontes a través del arte visual, mañana se llevará a cabo la inauguración de la exposición gráfica colectiva “Atlas de la utopía”.

Esta exposición es presentada por Colectiva Joyas de la Corona (PECDA Durango) en colaboración con la artista Liliana Cortez, y tendrá como escenario la Sala Ignacio Asúnsolo del Museo Francisco Villa.

Esta exhibición colectiva es el fruto de meses de intenso trabajo, aprendizaje y profundas conversaciones. A través del intercambio de pensamientos, reflexiones y emociones entre un grupo de mujeres creadoras, se dio forma a una propuesta visual que invita al espectador a responder una pregunta fundamental: Para ti, ¿qué es una utopía?

La riqueza de este “atlas” visual radica en el uso de la gráfica como un lenguaje para trazar y redefinir nuevos mundos posibles, conjuntando las visiones individuales dentro de un gran manifiesto artístico comunitario.

El proyecto cuenta con el respaldo institucional del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), así como de la Secretaría de Cultura federal a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).

La entrada al evento será libre para el público en general a partir de este jueves 4 de junio en punto de las 18 horas y permanecerá abierta al público hasta el 4 de agosto.