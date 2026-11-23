En el marco de Noviembre, Mes de la Lectura y el Libro Duranguense 2026, se presentarán cuatro nuevas obras literarias pertenecientes a la colección "Nueva Narrativa".

La cita es el próximo viernes 27 de noviembre a las 18:00 horas en el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros en un evento organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED).

Los títulos son resultado de la convocatoria de producción editorial “María Elvira Bermúdez”, iniciativa que impulsa la creación literaria local y cuya presentación coincide con la conmemoración del centenario de la reconocida escritora mexicana que da nombre al programa. A través de diversas propuestas narrativas, las obras abordan temáticas como la maternidad, la memoria, la juventud y la violencia.

Las autoras y sus obras:

Brenda González presentará la novela A partir de julio. Comunicóloga y maestra en Mercadotecnia y Educación, cuenta con publicaciones como Taxonomía del silencio y en 2020 obtuvo una residencia artística con la escritora Cornelia Funke en Colombia.

Yazmín Alejandra Castro Escamilla dará a conocer la novela juvenil El lirio violeta. Originaria de Gómez Palacio, es docente y ha participado en antologías como Leer Libres No. 02 y Grietas del futuro.

Monse Chávez presentará el cuento Memorias perdidas. Maestra en Literatura Hispanoamericana y comunicóloga, formó parte de la Séptima Antología de Escritoras Mexicanas en 2024.

M. Jaquie Bonilla participará con el cuento Agonías. Nacida en 1999 y formada en la ByCENED, es autora del libro Parasomnias y ganadora del Concurso Nacional de Cuento de la Editorial Momo en 2023.