Presentarán libro sobre el centenario de la Antigua Estación del Ferrocarril

La memoria de uno de los edificios más representativos del patrimonio duranguense llegará a las páginas de un nuevo libro de María Angélica Martínez Rodríguez, quien presentará “Estación de los FF.CC. Nacionales en la ciudad de Durango. 1925–2025”, una investigación que conmemora el centenario de la emblemática terminal ferroviaria y propone una mirada profunda sobre su legado histórico, arquitectónico y urbano.

Más que un recuento cronológico, el libro plantea una reflexión sobre el papel que desempeñó la estación en la transformación de Durango durante el siglo XX. A través de documentos, investigación histórica y análisis arquitectónico, la autora reconstruye la evolución de un inmueble que trascendió su función ferroviaria para convertirse en un referente de la identidad urbana y cultural de la capital.

La publicación también pone en valor la importancia de conservar el patrimonio construido, entendiendo a la antigua estación como un espacio donde convergen la historia del ferrocarril mexicano, el desarrollo económico de la región y la memoria colectiva de varias generaciones de duranguenses.

Historiadores invitados

Los comentarios de la obra estarán a cargo del Dr. Javier Guerrero Romero, el Dr. Miguel Vallebueno Garcinava y el Ing. Alejandro Ahumada Rodríguez, quienes acompañarán a la autora en una conversación sobre la relevancia histórica y patrimonial de esta investigación.

El evento también reunirá a especialistas, académicos, promotores culturales y público interesado en conocer una publicación que busca convertirse en un referente para el estudio y la preservación del patrimonio ferroviario de Durango.