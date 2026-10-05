Presentarán lo mejor de la moda otoño-invierno 2026

Editorial Icónica llevará a cabo el Fashion Show Icónica Otoño-Invierno 2026.

Se trata de una pasarela de moda que reunirá a diversas marcas y boutiques locales para presentar lo más destacado de sus colecciones para la presente temporada. El evento se celebrará este jueves 8 de octubre a las 19:00 horas en el salón Mondän y la entrada será completamente libre.

TENDENCIAS

Además de las pasarelas de ropa, los asistentes podrán conocer de cerca las tendencias en joyería, accesorios y maquillaje que predominarán durante la estación.

Los eventos de Editorial Icónica se han distinguido por registrar una gran asistencia y ofrecer una experiencia llena de emoción, creatividad y vanguardia, tal como se vivió este mismo año durante su cuarta edición Primavera-Verano.