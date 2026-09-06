Presidente de la Jugocopo llama a reforzar coordinación en el último año de la Legislatura

El último año de la actual Legislatura requerirá mayor coordinación entre las distintas áreas del Congreso del Estado para atender las responsabilidades que corresponden al Poder Legislativo, planteó Alejandro Mojica Narváez.

El nuevo diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) hizo el llamado durante un recorrido por las diferentes direcciones y áreas del Congreso del Estado, donde conversó con personal sindicalizado y de confianza y reconoció su participación en las actividades que permiten el funcionamiento cotidiano del Poder Legislativo.

Mojica Narváez señaló que el reciente inicio del tercer año de ejercicio constitucional representa una oportunidad para reforzar la comunicación entre las áreas y sumar la experiencia y capacidades del personal a las tareas que se desarrollarán durante este periodo.

Consideró que el trabajo legislativo no se concentra únicamente en las sesiones del Pleno, sino que involucra también las labores administrativas y técnicas que realizan las distintas áreas del Congreso, por lo que llamó a mantener la coordinación interna.

Durante el recorrido, el legislador agradeció al personal por las actividades que realiza de manera cotidiana y planteó la necesidad de mantener el diálogo entre las diferentes áreas durante el último año de la Legislatura.