Préstamos 'Gota a Gota' agobian a familias en Durango; al día, tres personas piden apoyo

La situación económica de algunas personas y la desesperación por solventar los gastos diarios y servicios provocan que algunas familias busquen préstamos donde sea para salir de apuros , incluso buscan los llamados préstamos Gota a Gota, que pueden terminar afectándolas más de lo que las benefician.

El problema con este tipo de préstamos, que ya se ofrecen en Durango, es que no están regulados por las autoridades y quienes los ofrecen cobran intereses muy altos por día. Además, al momento de realizar los cobros, recurren a las amenazas e incluso a la violencia.

Aunque pudieran parecer una buena alternativa porque no revisan el Buró de Crédito y, en algunos casos, tampoco solicitan aval, finalmente representan un costo muy alto. Por ello, la recomendación es informarse y solicitar créditos solo a través de instituciones autorizadas.

DURANGUENSES PIDEN APOYO

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hasta tres personas acuden diariamente para solicitar apoyo, debido a que no pueden pagar estos préstamos y están sufriendo amenazas.

El titular del organismo, Mario Alvidrez Cordero, comentó que esta situación se ha vuelto cada vez más frecuente, pues hay personas que buscan orientación ante los problemas que enfrentan al no poder realizar los pagos.

Aclaró que, lamentablemente, la Condusef no tiene facultades para intervenir directamente en estos casos, ya que las personas afectadas deben acudir directamente a la Fiscalía General de la República y presentar una denuncia formal.

“Nosotros sí tenemos información al respecto, pero no somos competentes para actuar en contra de personas que no son instituciones financieras”.

El funcionario advirtió que las formas de cobro de estos préstamos pueden incluir amenazas y actos de violencia, por lo que es necesario evitar caer en este tipo de situaciones.

“Los amenazan, entonces empiezan, pues, a cobrarles cantidades estratosféricas”, precisó.