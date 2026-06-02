Presumen detención de exsecretario Particular de Aispuro

La tarde de este martes trascendió de manera extraoficial la detención del Secretario Particular del Gobernador de la Administración Estatal 2016-2022.

Las primeras versiones apuntan a que se trata de David “N”, quien desde el 23 de septiembre del 2016 se desempeñó directamente en la oficina del exgobernador José Rosas Aispuro Torres, tras rendir protesta en un segundo bloque de nombramientos realizados al inicio de dicha Administración.

Sin embargo, ni las autoridades ministeriales ni la Fiscalía anticorrupción o alguna autoridad gubernamental han ampliado la información a este respecto, por lo que se espera que en las próximas horas se ofrezcan pormenores de las imputaciones en contra del exfuncionario estatal.

Se suma a investigaciones contra exfuncionarios de la pasada administración

De confirmarse la detención de David “N”, se trataría de un nuevo caso dentro de la lista de exfuncionarios de la administración estatal 2016-2022 que han sido alcanzados por investigaciones o procesos judiciales tras el cambio de gobierno.

Hasta ahora, entre los casos más relevantes se encuentran exservidores públicos vinculados con áreas como Finanzas, Educación y la Consejería Jurídica, algunos de ellos detenidos por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, uso indebido de atribuciones, peculado o abandono del servicio público.

Entre los nombres que han sido señalados públicamente en distintos momentos aparecen José Alberto “N”, exsubsecretario de Egresos; Rubén “N”, exsecretario de Educación; y Galdino “N”, exconsejero jurídico de la pasada administración estatal. También se han mantenido vigentes investigaciones y órdenes de búsqueda contra otros exfuncionarios relacionados con presuntos desvíos millonarios detectados al cierre del sexenio anterior.

Por ello, la eventual aprehensión de quien fuera secretario particular del exgobernador José Rosas Aispuro Torres ampliaría el alcance de las investigaciones iniciadas contra colaboradores del anterior gobierno estatal, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál sería la imputación en su contra ni si su caso estaría relacionado con expedientes ya conocidos.