Presumir inocencia

Las imágenes de video son dramáticas. Víctor Rodríguez Padilla, el exdirector general de Pemex, propina una violenta golpiza a su esposa, María Felicia Jiménez, quien ha declarado: “Te enfrentas a alguien que tiene poder, que es un hombre perfecto ante la sociedad. Los abusos empezaron en 2022 y siempre decía que nadie me creería. Benditas cámaras”.

La presidenta Sheinbaum se negó a condenar la agresión de un exfuncionario cercano a ella desde sus tiempos universitarios, pero pidió que el caso “se investigue”. Añadió: “Se va a dar ayuda a la mujer. Si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia. Que se haga justicia, como todo siempre”.

Rodríguez Padilla emitió un comunicado en el que dijo: “Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

Es difícil, si no imposible, sentir simpatía por un hombre que golpea de manera tan cobarde a una mujer, pero estoy de acuerdo en que cualquier persona debe gozar de la presunción de inocencia. Por eso es tan lamentable que tengamos un gobierno que la ha erosionado tanto.

La 4T ha ampliado el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa, esto es, aquellos en que primero se castiga y después se juzga a los acusados. La Suprema Corte del acordeón ha avalado la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas bancarias sin orden de un juez ni proceso judicial previo. Aun en delitos sin prisión preventiva oficiosa, el régimen ha encarcelado a acusados que considera adversarios políticos, como Rosario Robles. El exprocurador Jesús Murillo Karam fue confinado por el “delito” de haber investigado y detenido a los responsables del secuestro y homicidio de los normalistas de Ayotzinapa.

Para los amigos del régimen, la presunción de inocencia y el fuero se convierten en impenetrables mantos protectores. Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, mantiene su cargo de diputado federal a pesar de haber sido denunciado por su media hermana por tentativa de violación ya que los diputados de la 4T se han negado a desaforarlo. Félix Salgado Macedonio fue acusado no una sino varias veces de violación, pese a lo cual mantiene su escaño en el Senado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. El artículo 20 de nuestra Constitución señala que “toda persona imputada” tiene derecho a que “se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Este principio debe aplicarse también a Rodríguez Padilla. De hecho, ante un juez el exfuncionario seguramente argumentará que la difusión del video en que golpea salvajemente a su esposa violó su presunción de inocencia, y jurídicamente tendrá razón.

El problema de fondo es que en México la presunción de inocencia está siendo borrada por el gobierno en casos que involucran a sus “adversarios”, pero se convierte en impunidad para amigos y aliados. Estamos ingresando a un régimen con tres tipos de justicia: la benevolente, que disfrutan los consentidos del gobierno; la dura, que se usa para la mayoría de la población; y la vengativa, que se reserva para quienes el régimen considera opositores.

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“No coincidimos en la violencia y extorsión como formas de presión política, fundada en la idea de que solo mediante paros, bloqueos, conflictos y afectación a terceros se pueden lograr conquistas”, ha declarado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero quiere los mismos beneficios que el gobierno dio a la Coordinadora para levantar su plantón. Este es uno de los problemas de ceder ante extorsionadores.

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