Presunto 'levantón' de un joven moviliza a autoridades en Durango; madre pidió anexarlo

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde del lunes en el fraccionamiento Villas del Guadiana III, luego de que se reportara la presunta privación de la libertad de un joven que supuestamente había sido subido por la fuerza a un vehículo de alquiler.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 16:00 horas. De manera anónima se informó que cuatro personas habían obligado a un hombre a abordar un automóvil tipo taxi de color azul, al parecer un Volkswagen Vento, para posteriormente retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Tras recibir la alerta, elementos de las distintas corporaciones implementaron las acciones de búsqueda e iniciaron las investigaciones para establecer la identidad de la persona presuntamente privada de su libertad, así como la ubicación del vehículo señalado en el reporte.

Como resultado de las diligencias, las autoridades localizaron al joven, identificado como Manuel, de 23 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villas VI, descartando que hubiera sido víctima de un delito.

De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, se estableció que fue su propia madre quien decidió ingresarlo a un centro de rehabilitación debido a problemas relacionados con el consumo de sustancias, situación que originó la confusión entre algunos testigos.

Con estos datos, las autoridades determinaron que no existió una privación ilegal de la libertad, por lo que el reporte quedó aclarado una vez que se confirmó la ubicación del joven y las circunstancias en las que fue trasladado.