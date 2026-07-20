Presuntas detonaciones de arma de fuego desatan persecución y fuerte operativo en Durango capital

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este domingo en distintos sectores de la ciudad de Durango, luego de que elementos de la Guardia Nacional intentaran marcar el alto a un vehículo cuyos ocupantes presuntamente mostraron una conducta evasiva.

Los primeros reportes indican que los hechos comenzaron en las inmediaciones del centro comercial Paseo Durango, donde los agentes realizaban labores de vigilancia. Al notar la presencia de las unidades oficiales, los tripulantes del vehículo aceleraron para evitar una revisión, iniciándose una persecución por varias vialidades.

Durante el seguimiento, de manera preliminar se informó que los ocupantes del automóvil habrían realizado disparos y arrojado objetos, de los llamados ponchallantas, para dificultar el avance de las patrullas, situación que obligó a reforzar el operativo y mantener alerta a las corporaciones de seguridad.

Ante el riesgo que representaba el incidente para quienes transitaban por la zona, fue activado el protocolo de código rojo, lo que provocó la rápida intervención de elementos del orden de distintas dependencias estatales y federales.

El operativo concluyó en las inmediaciones de la calle República de Perú, en la colonia Francisco Zarco, donde las autoridades acordonaron un perímetro mientras realizaban las primeras diligencias. En ese punto también se registró un percance vial relacionado con la persecución.

Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado la detención de los presuntos responsables. Las autoridades continuaban con las investigaciones para establecer la ruta de escape de los ocupantes del vehículo y determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.