Presunto disparo de postas desde unidad de la Guardia Nacional deja a joven lesionado en Durango

Un joven resultó lesionado la tarde de este domingo luego de un presunto incidente en el que, según su versión, un elemento de la Guardia Nacional habría realizado disparos con una pistola de postas en la ciudad de Durango.

El reporte sobre el ingreso de dos personas al Hospital General 450 se recibió cerca de las 19:30 horas de este domingo 24 de mayo. Ambos jóvenes manifestaron haber sido víctimas de disparos con postas cuando se encontraban a bordo de sus motocicletas.

Elementos de las corporaciones acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con los afectados, identificados como Dilan Javier, de 22 años de edad, y Diego Fabián, de 18 años.

De acuerdo con el informe, Dilan Javier no presentó lesión alguna, pese a que también señaló haber estado presente al momento del incidente registrado minutos antes en las inmediaciones de un restaurante por la salida a Torreón.

Por su parte, Diego Fabián fue diagnosticado con una lesión superficial en el hombro derecho, específicamente en la región lateral del deltoides, derivada del impacto de una posta, por lo que recibió atención médica en el Hospital General 450.

El joven lesionado manifestó a las autoridades que aproximadamente a las 18:30 horas se encontraba junto a su acompañante esperando a un familiar afuera del citado restaurante, cuando observaron el paso de varias unidades de la Guardia Nacional que circulaban del bulevar Francisco Villa con rumbo del 5 de Mayo hacia el Centro.

Según su declaración, uno de los elementos que viajaba en la parte trasera de una de las unidades presuntamente accionó una pistola de postas en varias ocasiones hacia donde ellos se encontraban, logrando lesionarlo en el hombro.

Hasta el momento, la versión proporcionada por los jóvenes no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes, por lo que serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrieron los hechos y si existió participación de personal de alguna corporación federal.