Reportan presunto enfrentamiento en la autopista Durango-Mazatlán; cierran circulación

Un presunto enfrentamiento armado fue reportado la mañana de este sábado 6 de junio en la autopista Durango-Mazatlán, hecho que habría provocado el cierre temporal de la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con reportes emitidos por algunos medios de comunicación de Sinaloa, como Los Noticieristas, el hecho habría ocurrido a inmediaciones de los túneles Copala I y Copala II, en la rúa de cobro antes mencionada.

Información que circula en medios indica que autoridades de seguridad recibieron el reporte cerca de las 07:30 horas de este sábado, en el que se alertaba sobre detonaciones, así como hombres armados, en el tramo antes mencionado de la autopista.

Tras el reporte, al lugar se habrían desplegado fuerzas federales, que realizaron un operativo en la zona.

Capufe confirma cierre de autopista

A través de sus redes sociales, la mañana de este sábado Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó el cierre en ambos sentidos de la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 192, en la Plaza de Cobro Mesillas.

En una publicación de su cuenta de X, Capufe señaló que “por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro Mesillas permanecerá cerrada en dirección Durango”.

Sin embargo, para las 09:34 horas, se informó sobre el restablecimiento de la circulación en la carretera de cobro.

Hasta ahora, no se ha emitido más información oficial acerca del presunto enfrentamiento, o cuál habrías sido el saldo del hecho, como personas detenidas, lesionados, fallecidos, o aseguramientos.

Medios de Sinaloa como Los Noticieristas señalaron que al momento continúan las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos reportados, así como determinar si en realidad sí se registró un enfrentamiento armado en el lugar.