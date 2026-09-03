Presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo operaban una red de fraudes en varios estados del país

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Diego Sebastián “N”, detenido por su probable participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y tres integrantes de su familia, había sido señalado públicamente por supuestos fraudes relacionados con la renta de propiedades vacacionales.
Tras conocerse su captura, comenzaron a difundirse testimonios de personas que aseguran haber entregado anticipos por casas de descanso que finalmente no pudieron utilizar. Los señalamientos también involucran a Paola “N”, esposa del detenido y quien presuntamente participaba en la comunicación con los clientes.
Ofrecían propiedades de lujo
De acuerdo con los testimonios recogidos por distintos medios, las propiedades eran promocionadas en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca, mediante empresas identificadas como Más Relax y posteriormente Nomad Property México.
Una de las presuntas víctimas aseguró que su familia pagó aproximadamente 400 mil pesos por la renta de una vivienda en Acapulco. Según su relato, después de cubrir la cantidad solicitada, fue eliminada de un grupo de WhatsApp y perdió contacto con quienes gestionaban la reservación.
Otro señalamiento, publicado desde julio en un grupo dedicado a rentas vacacionales, advertía sobre un supuesto fraude cercano al medio millón de pesos por una propiedad en Valle de Bravo. En esa denuncia se aseguraba que más de 11 personas habrían resultado afectadas.
Hasta ahora, estos señalamientos corresponden a testimonios y denuncias públicas; las autoridades no han confirmado que exista una investigación penal contra los involucrados por una red de fraudes ni que Gerardo “N”, el segundo detenido por el multihomicidio, participara en esas operaciones.
Investigación por el multihomicidio
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron capturados por su probable intervención en el asesinato de Jonathan Meléndez; su esposa embarazada; su hija de tres años, y una trabajadora del hogar, ocurrido en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
La Fiscalía mexiquense confirmó que uno de los detenidos mantenía una relación de confianza con el músico, circunstancia que presuntamente habría aprovechado para ingresar al domicilio. El móvil del crimen todavía continúa bajo investigación.