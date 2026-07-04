Presuntos integrantes de grupo delictivo abandonan vehículos al huir de operativo en Los Remedios

Un nuevo aseguramiento por parte de las fuerzas armadas se registró la tarde de este viernes en la ciudad de Durango, luego de que elementos del grupo especial Los "Acorazados" del Ejército Mexicano realizaran un operativo de reconocimiento en el fraccionamiento Los Remedios.

De acuerdo con la información disponible, el despliegue incluyó recorridos motorizados y patrullajes a pie como parte de las acciones permanentes de vigilancia que se mantienen en distintos sectores de la capital duranguense.

Durante estas labores, presuntos integrantes de un grupo delictivo detectaron la presencia de los militares y optaron por abandonar la zona a pie para evitar ser detenidos, dejando atrás varios vehículos.

Al inspeccionar las unidades, el personal castrense confirmó que los automóviles contaban con reporte de robo, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas derivado de este operativo, ya que los sospechosos lograron escapar antes de que fueran alcanzados por los elementos militares.

El grupo especial Los "Acorazados" arribó a Durango hace aproximadamente un mes como parte de la estrategia federal para reforzar la seguridad en la entidad, participando en acciones de reconocimiento e investigación en coordinación con otras corporaciones.

Desde su llegada, esta unidad del Ejército Mexicano ha participado en diversos operativos que han derivado en el aseguramiento de vehículos con reporte de robo, armas de fuego y fincas presuntamente utilizadas para actividades ilícitas, fortaleciendo la presencia de las fuerzas federales en distintos municipios del estado.