Presupuesto de presa Tunal II se mantiene en 3,939 mdp: Conagua

El presupuesto contratado para la construcción de la presa Tunal II se mantiene en tres mil 939 millones de pesos, por lo que no existe una reducción de recursos respecto al monto establecido en el contrato con la empresa ICA, aclaró Roberto Delgado Gallegos, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango.

El funcionario explicó que los cuatro mil 560 millones de pesos que aparecen en la plataforma Proyectos México corresponden a la cartera de inversión considerada al momento de aprobarse el proyecto, es decir, al presupuesto estimado para la obra.

Una vez concluido el proceso de licitación pública y adjudicada la construcción a ICA, el monto contratado quedó establecido en aproximadamente 3 mil 939 millones de pesos, por lo que no se trata de una reducción presupuestal durante la ejecución de la obra.

“Una cosa es el proyecto estimado y otra cuando se adjudica la obra”, explicó Delgado Gallegos, al señalar que los cuatro mil 560 millones de pesos representaban el presupuesto límite considerado inicialmente para el proyecto.

Precisó que el monto establecido en el contrato con ICA no se ha modificado y, hasta el momento, tampoco se han registrado convenios modificatorios.

El director de Conagua señaló que durante la ejecución de una obra pueden realizarse convenios modificatorios, principalmente cuando surgen conceptos que no fueron contemplados originalmente, los cuales generalmente representan incrementos en el costo.

En el caso de la presa Tunal II, indicó que no se han realizado este tipo de modificaciones y se mantiene la previsión de concluir los trabajos durante el primer semestre de 2028.

Respecto al avance de la construcción, Delgado Gallegos señaló que la reducción de las lluvias en las últimas semanas, aunque representa una condición desfavorable para la agricultura, ha facilitado los trabajos de la presa.

Explicó que la menor presencia de precipitaciones permitió avanzar en la conclusión del canal de desvío, con lo que se han reducido las interrupciones en las labores y ha sido posible concentrar la fuerza de trabajo en la zona donde se construirá la cortina.

Añadió que ya se encuentran instaladas las dos plantas para procesar concreto compactado con rodillo, con lo que se busca contar con los materiales necesarios una vez que inicie el levantamiento de la cortina de la presa.

De esta manera, aseguró, los trabajos avanzan conforme al programa previsto y se mantiene como objetivo concluir la infraestructura durante los primeros seis meses de 2028.