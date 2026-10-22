Presupuesto para Durango podría rebasar los 45 mil mdp en 2027: Iván Gurrola 

Durango podría recibir 2 mil 100 millones de pesos adicionales de recursos federales en 2027, con lo que el presupuesto pasaría de 43 mil millones a 45 mil 100 millones de pesos, para 2027, según las cifras proyectadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Luis Iván Gurrola Vega coordinador de regidores de Morena en Durango, aseguró que la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 en la Cámara de Diputados, se tiene previsto inicie en los próximos días y pueda concluir a más tarde a mediados del próximo mes de noviembre.

“Hemos platicado con los diputados federales de Morena por Durango y nos han compartido esta información, para Durango sería magnífico contar con esta base presupuestal y por qué no, buscar recursos adicionales en la disuasión de la ley”, afirmó Iván Gurrola.

Iván Gurrola aseguró que a Durango le ha ido bien con los gobiernos de la 4t, ya que adicionales a estos recursos se suman los programas sociales, las viviendas del bienestar y los proyectos hídricos en el estado, que entre todos alcanzan una inversión de por lo menos otros 40 mil millones de pesos para Durango, que serán aplicados en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El día 15 de noviembre marca el calendario para que los diputados federales aprueben la ley de Egresos de la Federación y con ello conocer la cifra exacta que recibirá el estado de Durango para el próximo año.