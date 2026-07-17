Pretenden fortalecer 'Taxi Incluyente' en Durango, para garantizar una movilidad más accesible

Con un punto de acuerdo en el Cabildo de Durango, buscan mejorar las condiciones de movilidad para las personas con discapacidad y analizar la situación del programa Taxi Incluyente, para que el Gobierno del Estado y los sindicatos fortalezcan el servicio.

El regidor Alan Espinosa de la O, quien presentó el punto de acuerdo, explicó que, en administraciones anteriores, existía un mayor número de unidades adaptadas para atender a personas con discapacidad; sin embargo, con el paso del tiempo, la disponibilidad de estas unidades ha disminuido.

La problemática que se genera es que los tiempos de espera pueden superar los 40 minutos para acceder a un taxi adaptado con las condiciones necesarias.

"Nos encontramos con personas que deben esperar demasiado tiempo para conseguir una unidad, pero para alguien con discapacidad la movilidad no puede depender de la suerte o de la espera; debe ser un servicio accesible, oportuno y digno", señaló.

BARRERAS DIARIAS

Las personas con discapacidad enfrentan diariamente diversas barreras, principalmente en la movilidad y el transporte público, debido a que muchas unidades no cuentan con la accesibilidad necesaria.

"Todavía existen limitaciones en algunas rutas del transporte público. Debemos buscar que el programa Taxi Incluyente sea una alternativa real para que las personas puedan trasladarse con seguridad y autonomía".

El regidor destacó que la inclusión no debe quedarse en el discurso, sino reflejarse en acciones que eliminen barreras y permitan que todas las personas puedan desplazarse con dignidad, seguridad y autonomía.

Aseguró que este programa puede representar una acción concreta para avanzar hacia una ciudad más accesible e incluyente, donde la movilidad pueda ejercerse en igualdad de condiciones.

"Lo que estamos planteando es sumar esfuerzos. No estamos proponiendo nuevas obligaciones ni un gasto adicional para el Municipio; estamos solicitando que se analice la situación actual del programa y que se generen acuerdos entre las autoridades y los concesionarios para ampliar su cobertura y mejorar los tiempos de atención", puntualizó.

Afirmó que el Municipio debe impulsar el diálogo y la coordinación institucional para fortalecer este programa, que ya existe y que puede ofrecer mejores resultados.