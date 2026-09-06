Prevalece encarecimiento en el sector de la construcción en Durango

Los insumos para la construcción registran un encarecimiento, siendo cada vez más difícil poder costear la infraestructura necesaria tanto en los hogares como en el ámbito empresarial.

“Ahorita todo lo que son los insumos están al alza, si está subiendo bastante todo, se está encareciendo. El mayor incremento es en el cemento, todo el material como piedra, arena, todo lo que se refiere a bloques”, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Amexme), capítulo Durango, Jasmín Maroun Cortez.

Expuso que estos aumentos han sido variables pero, en general, se han aplicado en todos los insumos , por lo que también el costo de las obras ha subido.

“En porcentajes ahorita no traigo exactamente el dato pero el incremento si se ha dado. Se ha tratado de mantener un poquito (el costo de las obras) pero pues está un poco complicado el mantener los mismos precios entonces si ha ido incrementando”, reconoció.

Y esto ha impactado en las ventas de las empresas que se dedican a la construcción, ya que los duranguenses están privilegiando el gasto en necesidades muy básicas.

“Las ventas se vuelven complicadas precisamente derivado de que todo está aumentando porque no nada más está aumentando la construcción, están aumentando todos los insumos a todos los niveles, entonces lógicamente es muy complicado y muchas veces las personas que son particulares en lugar de construir se van por las primeras necesidades, eso provoca que baje un poco la venta”, lamentó.

La representante de Amexme en Durango atribuyó los aumentos a diversos factores, tanto a nivel nacional como internacional.

“Son factores también internacionales, nacionales, porque por ejemplo todo lo que es el cemento se basa en la bolsa y todo eso, entonces si tiene mucho que ver en todos los movimientos que se hacen en cuestión de precios”, estableció.

Pese a este panorama adverso, aseguró que se ha tratado de mantener la plantilla laboral, esperando que la situación mejore durante los últimos meses del año.

Asimismo, no descartó que los incrementos puedan continuar el resto del año, “esperemos que no sea el caso pero estamos a a lo a lo que venga”, citó.