Prevalece la incertidumbre en centros ecoturísticos de la sierra de Durango tras operativos

En el sector de turismo de naturaleza hay incertidumbre en torno a las reservaciones que se pudieran concretar para las próximas vacaciones ya que la percepción ha afectado al ecoturismo.

“La verdad es lamentable la situación por la que estamos atravesando. Venimos arrastrando esto desde hace varios meses, años, la cuestión del tema tan lamentable que está ocurriendo en Sinaloa y obviamente que también nos afecta a nosotros por ser estados vecinos. La situación de este fin de semana, lo que ocurrió ayer en un lugar turístico, en un lugar con mucho flujo de visitantes en la sierra, pues obviamente que nos afecta muy fuerte a todos los que nos dedicamos a dar este tipo de servicios turísticos en la sierra de Durango”, informó el empresario del giro ecoturístico, Rafael Sarmiento Aguirre.

Expuso que la percepción ha impactado en el desánimo entre el sector. “Sí hay una incertidumbre bastante fuerte, un cansancio ya realmente. Platicaba yo con otros colegas y pues sí como que estamos ya cansados, saber esta situación que aparentemente estamos seguros y luego que no y luego suceden estas cosas”, indicó.

Además, las reservaciones han ido a la baja. “La gente obviamente ahorita como que no quiere salir, se está esperando”, agregó.

Por otro lado, informó que en este sector no se ha sabido de despojo de bienes, pero sí se observan otros problemas.

“El problema de la sierra es la presencia de personas que andan armadas, gente que anda en vehículos sin placas, que andan en vehículos polarizados, en vehículos sin placas y andan armados y eso pues por muchos años. Pero no a ciencia cierta que haya habido extorsión o que haya habido cuestiones de que molesten, no se han sabido”.