Prevén aumento presupuestal en 2027 para seguridad en Durango

El Consejo Estatal de Seguridad Pública proyecta un incremento presupuestal de entre un tres y un cinco por ciento para el ejercicio fiscal del próximo año, con el objetivo de dar continuidad a proyectos de equipamiento, tecnología y fortalecimiento de las corporaciones policiales en Durango.

Así lo informó el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jesús Cabrales Silva, quien aseguró que este aumento estimado permitirá mantener los trabajos de modernización en áreas como videovigilancia, adquisición de patrullas, armamento, uniformes y la capacitación de los elementos de seguridad y procuración de justicia.

“Cada año hemos tenido aproximadamente de un tres a un cinco por ciento de incremento de acuerdo a la fórmula que se nos va generando. Recordar que en el 2023 tuvimos un incremento de un 10 por ciento, fue un año, la verdad, bastante benéfico. Ojalá que pudiéramos llegar a algo así, pero lo que sí tenemos proyectado es entre un tres a un cinco por ciento por lo menos para poder seguir trabajando y ya arriba de los 400 millones, y también decirlo, ya el Gobierno del Estado ha invertido aproximadamente dos mil millones de pesos en este sexenio”, dijo.

Consideró que estas inversiones y el trabajo coordinado se han reflejado en indicadores favorables a nivel nacional, ubicando a Durango entre las entidades con menor incidencia de delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, en comparación con la media del país.

“El promedio nacional es de 400 homicidios, y bueno, Durango solamente 41 homicidios en nueve meses”, dijo.

Finalmente, indicó que se apostará por la vanguardia tecnológica, el mantenimiento de arcos carreteros y sistemas de monitoreo, así como evaluaciones de control y confianza para garantizar elementos mejor preparados. Asimismo, se prevé incrementar el número de policías y la capacitación.