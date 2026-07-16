Prevén cinco días de lluvias intensas en Durango; piden extremar precauciones

Las condiciones atmosféricas favorecen un periodo de lluvias intensas en Durango durante los próximos cinco días, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta, especialmente en las zonas donde de manera recurrente se registran encharcamientos o inundaciones.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, informó que "se viene el temporal lluvioso para Durango", con precipitaciones importantes tanto en la ciudad como en la zona serrana.

Explicó que, de este jueves y hasta el domingo o incluso el lunes, se pronostican lluvias acumuladas de hasta 40 milímetros (litros por metro cuadrado) en la ciudad de Durango, mientras que en la sierra podrían alcanzar los 70 milímetros.

Ante este pronóstico, la Conagua ya notificó a las unidades de Protección Civil estatal y municipal para que permanezcan atentas a los avisos e indicadores sobre la evolución de las nubosidades con potencial de generar lluvias intensas.

El meteorólogo pidió a la población mantenerse alerta durante estos días, ya que las calles, colonias y fraccionamientos donde comúnmente se presentan inundaciones o encharcamientos podrían volver a registrar afectaciones.

Asimismo, señaló que las lluvias previstas para la zona rural y la parte alta de la sierra podrían generar, desde este fin de semana, los primeros escurrimientos importantes hacia las presas, por lo que recomendó a los habitantes de comunidades cercanas a arroyos y ríos extremar precauciones ante posibles crecidas.

Respecto a los embalses, indicó que dentro del Distrito de Riego 052, que comprende el municipio de Durango y parte de la región, las presas Santiago Bayacora, en Durango, y Francisco Villa, en Poanas, se encuentran al 94 por ciento de su capacidad.

Con el inicio de los escurrimientos, ambas presas podrían comenzar a recibir aportaciones importantes de agua y, de mantenerse las lluvias pronosticadas, no solo estos dos embalses, sino el resto de las presas que integran el Distrito de Riego 052, podrían iniciar el vertimiento de excedentes en un plazo aproximado de dos semanas.