Prevén contratación de personal en 29% de las empresas del Norte durante tercer trimestre

Los empleadores de la región Norte, que conforman los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas, reportan una Tendencia Neta de contratación de personal de solo el 29 por ciento para el tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con la Encuesta Expectativas de Empleo (EOS) de ManpowerGroup, este porcentaje representa un aumento de cinco puntos porcentuales comparado con el trimestre anterior y de 18 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo el año pasado.

En la región Norte, el 45 por ciento de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, es decir, contrataciones, el 16 plantea reducir su plantilla laboral, el 36 por ciento no espera hacer cambios y el tres por ciento restantes no sabe si hará cambios durante el tercer trimestre del año.

Los empleadores del Norte reportaron una Tendencia Neta de 29 por ciento, cifra superior a la tendencia nacional de 28 por ciento.

A pesar de este ajuste, el mercado laboral continúa mostrando resiliencia, impulsado principalmente por la expansión de las empresas, que siguen generando nuevas vacantes en sectores clave.

La disminución en la Tendencia Neta de Empleo refleja el impacto de los desafíos económicos en la toma de decisiones de los empleadores.

“Es importante destacar que las expectativas se mantienen en terreno positivo, lo que sugiere que las empresas siguen apostando por el talento como motor de crecimiento, aunque con mayor cautela”, indicó Alberto Alesi, director General de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

A pesar del entorno de moderación, existen focos claros de dinamismo en el país. Por sector, Servicios Públicos y Recursos Naturales reportan la tendencia de contratación más sólida para el tercer trimestre de 2026.

El sector automotriz destaca por el mayor crecimiento interanual, con un aumento de 18 puntos porcentuales, reflejando una recuperación y demanda sostenida en la industria.

Aunque la disminución trimestral refleja una postura más conservadora por parte de los empleadores, las cifras indican que el mercado laboral mexicano sigue en terreno positivo.