Prevén crecimiento moderado del empleo en Durango y el norte del país: ManpowerGroup

Los empleadores de Durango y del resto de la región Norte prevén un cierre de año positivo, aunque moderado, en materia de generación de empleo, con una expectativa de contratación de 38 por ciento para el cuarto trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

La región Norte, integrada por Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, registra una expectativa nueve puntos porcentuales superior a la reportada durante el trimestre anterior, cuando se ubicó en 29 por ciento, y seis puntos por encima de la registrada en el mismo periodo de 2025, que fue de 32 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 50 por ciento de los empleadores de la región contempla incrementar sus requerimientos de personal durante el último trimestre del año, mientras que 12 por ciento prevé reducirlos, 36 por ciento no anticipa modificaciones y 2 por ciento todavía no define qué comportamiento tendrá su plantilla laboral.

A pesar de la mejoría respecto a los periodos anteriores, la expectativa de contratación para el Norte se encuentra por debajo del promedio nacional, que es de 41 por ciento.

En el comparativo regional, el Norte presenta una expectativa de generación de empleo moderada, con 38 por ciento, frente a 49 por ciento en el Noreste, mientras que las regiones Centro y Sureste registran 44 por ciento. En tanto, Ciudad de México alcanza 37 por ciento, Occidente 35 por ciento y Noroeste 31 por ciento.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, el Caribe y Centroamérica, señaló que las oportunidades laborales no se distribuirán de manera uniforme entre las distintas regiones del país, debido a factores como la concentración de industrias, la inversión y la actividad empresarial.

¿Qué sectores encabezan expectativas?

En cuanto a los sectores, la industria automotriz encabeza las expectativas de contratación a nivel nacional con 53 por ciento, seguida por Finanzas y Seguros, con 47 por ciento; Información, con 45 por ciento, y Comercio y Logística, así como Construcción y Bienes Raíces, con 44 por ciento.

El sector automotriz destaca además por el fuerte crecimiento de su expectativa anual, al registrar un incremento de 40 puntos porcentuales respecto al cierre de 2025, cuando la previsión de contratación era de apenas 13 por ciento.

Comercio y Logística también presenta un comportamiento favorable de cara al cierre del año, con un aumento de 18 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 23 puntos frente al mismo periodo de 2025, principalmente por la mayor demanda de personal ante la temporada de mayor actividad comercial.

Nuevos retos

Alesi advirtió que uno de los principales retos para las empresas no será únicamente generar nuevas plazas laborales, sino encontrar trabajadores con las capacidades y conocimientos que requieren los sectores que están creciendo, particularmente en áreas vinculadas con la transformación tecnológica, la industria automotriz, logística, comercio e información.