Prevén impacto en salud, seguridad y educación por menores recursos federales para Durango

La reducción de Participaciones Federales que recibirá Durango representa un ajuste a recursos que ya estaban contemplados en el presupuesto del 2026 y podría limitar la disponibilidad para servicios públicos, advirtió el diputado local Fernando Rocha Amaro.

El legislador señaló que Durango se encuentra entre las 23 entidades federativas que enfrentarán una reducción significativa en los recursos federales. Atribuyó el ajuste a la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como a una disminución en sus ventas y a la falta de una estrategia federal para mejorar sus finanzas.

Rocha Amaro consideró que la menor disponibilidad de recursos podría reflejarse en áreas como salud, seguridad y educación, además de otros servicios públicos.

El diputado calificó como preocupante que los recursos que ya habían sido considerados para las entidades no lleguen en los montos previstos y sostuvo que el ajuste tendrá efectos tanto para los gobiernos estatales como para la población.

Cabe señalar que la referencia sobre el último recorte a las Participaciones fue mencionado por el Gobierno del Estado, precisando que asciende a 230 millones de pesos, lo que se suma a otros 600 millones de pesos que, según se manifestó, habían sido recortados a lo largo del presente año.