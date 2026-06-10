Prevén jueves con lluvias de hasta 25 mm en gran parte de Durango

Este jueves, día en que la Selección Mexicana tendrá actividad, se prevén lluvias en gran parte del estado de Durango, con precipitaciones que podrían ir desde ligeras, de hasta cinco milímetros, hasta moderadas, con acumulados cercanos a los 25 milímetros.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua Durango, existe potencial de lluvias en diversas regiones del país y la entidad duranguense no será la excepción, aunque las precipitaciones previstas no alcanzarían la intensidad esperada en otros estados.

En Durango, la zona serrana, desde Guanaceví hasta Pueblo Nuevo, presenta la mayor probabilidad de lluvias, con acumulados de hasta 25 milímetros. En tanto, en la región centro del estado, incluido el municipio de Durango y la Comarca Lagunera, se esperan precipitaciones ligeras de hasta cinco milímetros.

Para la capital del estado se pronostica una mañana mayormente soleada, aunque con incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias después del mediodía. Durante la tarde persistirían las condiciones nubladas.

La temperatura mínima será de 16 grados centígrados, la máxima alcanzará los 33 grados y por la noche se prevén alrededor de 23 grados, además de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Respecto a las temperaturas registradas la mañana del miércoles, no se reportaron valores bajo cero. La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, registró la mínima más baja con un grado centígrado; le siguieron San Bernardo, con cinco grados; El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, con 10 grados; y Súchil y Navíos, en la sierra del municipio de Durango, con 12 grados.

También se registraron temperaturas mínimas elevadas en varias regiones del estado: 17 grados en la ciudad de Durango; 18 en Tepehuanes; 19 en Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria; 21 en Indé; 24 en Cuencamé y Lerdo; y 26.5 grados en Tamazula, la más alta del estado.