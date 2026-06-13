Prevén lluvia de hasta 50 milímetros en la sierra de Durango; persisten altas temperaturas

La tarde de este sábado se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la zona serrana del estado, mientras que las altas temperaturas continuarán durante el fin de semana en gran parte del territorio duranguense.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Durango, para este sábado se esperan precipitaciones de hasta 50 milímetros en municipios de la sierra, principalmente en Guanaceví, San Bernardo, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro.

Para este domingo persistirá el potencial de lluvias muy fuertes en la franja serrana, desde San Bernardo, Ocampo y Guanaceví hasta el municipio de Mezquital, donde los acumulados también podrían alcanzar los 50 milímetros. En el resto del estado se mantienen probabilidades de lluvias ligeras.

En la ciudad de Durango se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas durante el domingo, con cielo mayormente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados centígrados como mínima y los 32 grados como máxima, mientras que la temperatura nocturna se mantendrá alrededor de los 18 grados. Las rachas de viento más intensas podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Las temperaturas matutinas continúan en ascenso en prácticamente todo el estado y los registros bajo cero han desaparecido. Incluso en La Rosilla, municipio de Guanaceví, conocida como el "congelador de México", el termómetro marcó 8.5 grados positivos.

La mañana de este sábado se registraron 10 grados centígrados en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, así como en San Bernardo; 11 grados en Hidalgo; 13 en Súchil; 17 en la ciudad de Durango; 19 en Canatlán; 20 en Indé; 23 en Lerdo; 24.5 en Tamazula; y 25 grados en Cuencamé y Topia, valores considerados elevados para esta época en cuanto a temperaturas mínimas.

Respecto a las temperaturas máximas, pese a las precipitaciones registradas en algunos municipios serranos, continúan reportándose valores elevados, con hasta 39 grados centígrados en Santiago Papasquiaro y Cuencamé; 36 grados en Lerdo, Súchil y Ocampo; 35 en Tamazula; y 34 grados en Indé, Topia, Poanas y la ciudad de Durango.