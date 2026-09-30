Prevén lluvias intensas en Durango este jueves; advierten aumento del río Tunal

Las lluvias previstas para este jueves 1 de octubre en Durango mantienen bajo vigilancia a las zonas cercanas al río Tunal, donde podría aumentar el caudal por las precipitaciones y los desfogues de las presas.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua citado por Protección Civil municipal, se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros a partir del mediodía, asociados con los efectos de Rachel en el Pacífico mexicano.

La atención se concentra tanto en los puntos de la ciudad donde suelen registrarse encharcamientos como en las localidades próximas al río, entre ellas El Pueblito.

Presas y río Tunal, bajo vigilancia

Según la información difundida por las autoridades municipales, las presas cercanas a la ciudad se encuentran alrededor del 95 por ciento de su capacidad. Ante las lluvias previstas, se anticipa un incremento en los desfogues de algunas de ellas, incluida la Guadalupe Victoria.

La salida de agua de esta presa podría elevar el caudal del río Tunal y aumentar el riesgo para quienes habitan o realizan actividades en sus márgenes. Por ello, se recomendó retirar animales, tractores y otra maquinaria que pudiera quedar expuesta a una creciente.

La noche de este miércoles se reunió el Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar las medidas preventivas con dependencias estatales y federales, así como con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Preparan refugios ante posibles afectaciones

Protección Civil informó que los albergues están preparados para recibir a personas que necesiten resguardarse. Sin embargo, el boletín no detalló sus ubicaciones ni señaló que se hubiera ordenado alguna evacuación.

Durante este miércoles se realizaron labores de limpieza en alcantarillas y bocas de tormenta, principalmente en puntos con antecedentes de inundación. También se reportó la colocación de costales de arena en los márgenes del río Tunal y el retiro de basura y escombro en zonas susceptibles a acumular agua.

Recomiendan evitar cruces y zonas con corrientes

Ante el pronóstico, se pide a la población evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, así como mantenerse alejada de arroyos, canales y presas.

También se recomienda consultar los avisos de Protección Civil y Conagua, especialmente a quienes viven cerca del río Tunal o deben transitar por zonas donde suelen presentarse encharcamientos.

El periodo señalado para el inicio de las precipitaciones es a partir del mediodía de este jueves; su distribución y los posibles cambios en el pronóstico deberán seguirse mediante las actualizaciones meteorológicas.