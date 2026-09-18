Prevén lluvias intensas de hasta 150 mm este 19 y 20 de septiembre en México, ¿en qué estados?

Las lluvias no se detienen en México, y este fin de semana se prevén precipitaciones muy intensas en algunos estados, las cuales podrían dejar a su paso inundaciones y deslaves en algunas zonas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que la acumulación de agua podría ser de hasta 150 milímetros en algunas entidades, ¿en cuáles?

Desde hace ya un par de semanas, el clima en México ha presentado mayormente condiciones lluviosas, sobre todo en algunas regiones del país, debido al paso de fenómenos meteorológicos como el monzón mexicano y ondas tropicales.

Este fin de semana no será la excepción, pues las lluvias predominarán en la mayoría del estados, que aunque en varias entidades serán más ligeras, algunas zonas esperan condiciones intensas.

¿Qué dice el SMN?

De acuerdo con lo que señala el SMN, este fin de semana el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, así como divergencia en altura, causará lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, mientras que las precipitaciones serán fuertes en Baja California Sur, así como chubascos en Sonora.

Además de esto, canales de baja presión en el interior de México, así como vaguadas en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, dejarán una probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, que estarían acompañadas con descargas eléctricas, en el noroeste, norte, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Estados que tendrán las lluvias más fuertes

El pronóstico del SMN señala que este fin de semana las lluvias serán protagonistas en algunas entidades, en varias zonas de México.

De acuerdo con lo previsto para este sábado 19 de septiembre, se esperan lluvias fuertes con puntuales intensas, y acumulados de 75 a 150 milímetros, en el estado de Chiapas, específicamente al centro y sur.

Sin embargo, aunque un poco menos intensas pero igual con un importante acumulado, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de acumulados entre 50 y 75 milímetros, en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Oaxaca,Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al domingo 20 de septiembre, los estados que esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas serán Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de hasta 75 milímetros, serán Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

También esperan fuertes vientos

El SMN indica que este fin de semana, además de las lluvias intensas, se prevén vientos fuertes, pues las rachas podrían alcanzar hasta 70 km/h en Chihuahua y hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.