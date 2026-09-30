Prevén lluvias intensas en Durango este jueves; descartan relación con huracán 'Rachel'

Lluvias de fuertes a intensas se esperan este jueves en gran parte del estado de Durango, incluida la capital, donde las precipitaciones podrían presentarse desde media tarde y extenderse hasta la noche, aunque durante la mañana prevalecerán las temperaturas elevadas.

De acuerdo con el pronóstico climatológico, las lluvias previstas para la entidad no están relacionadas con el huracán "Rachel", sino con la combinación de diversos factores meteorológicos, entre ellos una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada, la aproximación o posible ingreso de un frente frío y el monzón mexicano.

Las precipitaciones se pronostican desde la zona serrana hasta municipios como Pueblo Nuevo, Durango, Mezquital, Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Súchil, Guadalupe Victoria, Poanas, Pánuco de Coronado, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe, entre otros.

Para la ciudad de Durango se espera un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvias intensas a partir de media tarde y durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 17 grados centígrados durante la mañana, una máxima de 28 y una nocturna de 16 grados, con rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora.

En contraste, durante la mañana del miércoles se registraron temperaturas mínimas de cinco grados centígrados en San Bernardo; ocho en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo; nueve en Hidalgo; 14 en Santiago Papasquiaro; 15 en Nuevo Ideal, Vicente Guerrero y Poanas; 16 en Canatlán; 17 en Durango; 18 en Guadalupe Victoria; 20 en Indé; 21 en Lerdo, y 22 en Cuencamé.

Respecto a las temperaturas máximas registradas en las últimas horas, Cuencamé alcanzó los 36 grados centígrados, seguido de Lerdo con 35; Santiago Papasquiaro, 34; Indé, 32; Poanas, 31; San Bernardo, 30, y la ciudad de Durango, 29 grados.