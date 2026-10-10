Prevén lluvias los próximos días en Durango por huracán Simón, ¿qué debo saber al respecto?

Las lluvias continuarán durante los tres días siguientes en Durango, principalmente en la zona serrana, mientras que en la capital se esperan precipitaciones importantes, aunque no existe alarma por la cantidad de agua que pudiera registrarse.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para la sierra se pronostican acumulados de entre 20 y 25 milímetros, mientras que en los Valles y Llanos se esperan lluvias de ligeras a moderadas durante el domingo, con un incremento para el lunes.

El funcionario pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico meteorológico y evitar difundir publicaciones alarmistas, al señalar que, por ahora, las precipitaciones previstas no representan una situación de riesgo extraordinario.

Explicó que el comportamiento de las lluvias puede variar, especialmente cuando se trata de ciclones tropicales, cuyos desplazamientos pueden modificar las condiciones meteorológicas de un día a otro.

Temperaturas de este sábado en Durango

En cuanto a las temperaturas, la mañana del sábado se registraron valores de dos grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví, y de tres grados en San Bernardo, mientras que en Ocampo, Hidalgo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, el termómetro marcó nueve grados.

Temperaturas irán descendiendo

Randeles agregó que las temperaturas continuarán descendiendo gradualmente durante el mes, con mañanas cada vez más frescas conforme avance la transición hacia la siguiente temporada climática.

¿Cuál es el estado de las presas?

Respecto al almacenamiento de las presas, indicó que la Guadalupe Victoria se encuentra al 96.1 por ciento de su capacidad y es la que permite regular de manera controlada las salidas de agua mediante la apertura de sus compuertas.

Precisó que los desfogues se realizan con base en el volumen de agua que ingresa al embalse, con el propósito de mantener un manejo adecuado y evitar problemas mayores aguas abajo. Aunque en los últimos días se han registrado extracciones importantes, aseguró que estas se encuentran bajo control.

La presa Santiago Bayacora reporta un almacenamiento del 101.7 por ciento de su capacidad y vierte 17.6 metros cúbicos por segundo hacia el río Bayacora, mientras que la Francisco Villa se encuentra al 82.2 por ciento.

En tanto, la presa Caboraca alcanzó el 100.1 por ciento de su capacidad y desde principios de semana derrama 2.5 metros cúbicos por segundo hacia el río La Sauceda. El agua continúa su recorrido hasta la presa Peña del Águila, que registra un almacenamiento del 89.2 por ciento.

El responsable de Meteorología e Hidrología reiteró que las precipitaciones continuarán durante los próximos días, por lo que recomendó seguir los avisos oficiales y considerar que los pronósticos pueden actualizarse conforme evolucione el comportamiento de las lluvias.