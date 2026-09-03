Prevén lluvias moderadas a fuertes en Durango este viernes; ¿en qué zonas? | Pronóstico

Para este viernes se mantienen las condiciones para que se registren lluvias de moderadas a fuertes en Durango, mientras que en el resto del estado se esperan precipitaciones ligeras, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La zona serrana concentra las mayores posibilidades de lluvia , con precipitaciones que podrían alcanzar intensidades de moderadas a fuertes. A partir de esta región, las condiciones disminuyen hacia el resto de la entidad, donde, en caso de presentarse, serían principalmente ligeras.

En la ciudad de Durango, las lluvias registradas durante las últimas horas han sido ligeras y muy focalizadas, por lo que no se han generalizado en toda la mancha urbana. Para este viernes se prevé que continúe el mismo comportamiento, con precipitaciones ligeras en algunos puntos de la capital.

En cuanto a las temperaturas, para la ciudad de Durango se espera una mínima de 16 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 32 grados durante la tarde y se prevén 17 grados durante la noche. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

Durante la mañana del jueves, las temperaturas más bajas se registraron en San Bernardo, con cinco grados, y La Rosilla, con seis. En Hidalgo se reportaron 11 grados; Vicente Guerrero, 13; Súchil, Poanas y Nuevo Ideal, 14, y la ciudad de Durango, 15 grados.

En Santiago Papasquiaro y Ocampo se registraron 16 grados; Guadalupe Victoria, 17; Indé, 20; Topia, 21; Cuencamé y Lerdo, 22, y Tamazula alcanzó los 25 grados.

Por la tarde, las temperaturas elevadas de los últimos días mostraron un ligero descenso, aunque Tamazula volvió a registrar la máxima estatal, con 38 grados.