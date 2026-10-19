Prevén martes soleado en Durango, ¿adiós lluvias?, este dice el pronóstico

Aunque se espera un martes mayormente soleado en la ciudad de Durango, las temperaturas podrían no elevarse demasiado.

El pronóstico para este martes en la entidad indica que ya no se resentirán los efectos del segundo frente frío, que estará afectando a la península de Yucatán.

Las precipitaciones se concentrarían en la zona serrana y algunos municipios de transición cercanos al norte del estado. Para el resto de Durango no se prevén condiciones para lluvias.

¿Cómo será el clima para la ciudad de Durango este 20 de octubre?

En la ciudad de Durango se espera un día mayormente soleado, sin probabilidad de precipitaciones, con una temperatura de 14 grados centígrados por la mañana, una máxima de 28 por la tarde y 16 grados durante la noche. Además, se esperan rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora.

Temperaturas al amanecer

Durante la mañana del lunes se registraron temperaturas de dos grados centígrados en el municipio de San Bernardo; de 5.5 en La Rosilla, Guanaceví; de 6.5 en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, y de 8.5 grados en el sur de la capital.

En la mayor parte del estado, las temperaturas mínimas rondaron los 10 grados centígrados, particularmente en Ocampo, Hidalgo, Canatlán, Pueblo Nuevo, Súchil, Vicente Guerrero, Poanas y Lerdo, así como en las zonas centro y oriente de la ciudad de Durango.

En Santiago Papasquiaro e Indé se registraron 12 grados centígrados, mientras que en Cuencamé el termómetro llegó a los 13 grados. En contraste, Topia y Tamazula reportaron temperaturas superiores a los 20 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas de las últimas horas, Tamazula alcanzó los 40 grados centígrados y Topia llegó a los 33. En el resto de la entidad, los valores máximos oscilaron entre los 20 y 30 grados.