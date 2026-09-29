Prevén más lluvias para Durango este miércoles 30 de septiembre; ¿en qué municipios?

Para este miércoles se esperan lluvias de mediana intensidad únicamente en el sur de Durango, mientras que en la capital del estado las probabilidades de precipitación son mínimas y, de presentarse, serían muy ligeras.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones para lluvias de mediana intensidad se contemplan en el municipio de Mezquital, la zona sur de Pueblo Nuevo y Súchil.

Para la región Lagunera y la zona central del estado se prevén precipitaciones ligeras, mientras que en el norte de Durango no existen condiciones para que se registren lluvias durante este miércoles.

En la ciudad de Durango, las posibilidades de precipitaciones son muy bajas , aunque se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas de 14 grados centígrados por la mañana, 31 por la tarde y 18 durante la noche. Los vientos podrían registrar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del martes, el termómetro descendió hasta los cuatro grados centígrados en el municipio de San Bernardo; 6.5 en La Rosilla, Guanaceví; y 10 grados en Hidalgo, Súchil, así como en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

En Poanas, Nuevo Ideal y Canatlán se reportaron 14 grados centígrados; 15 en Santiago Papasquiaro; 16 en la ciudad de Durango, y 17 en Guadalupe Victoria. En contraste, las temperaturas mínimas fueron de 26 grados en Tamazula y 23 en Cuencamé.