Prevén primeras lluvias fuertes de la temporal en Durango este fin de semana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para este sábado las primeras lluvias de consideración en Durango, con precipitaciones de medianas a fuertes a lo largo de la franja serrana del estado, donde podrían acumularse hasta 50 milímetros de agua.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el organismo, las lluvias más importantes se esperan en municipios de la Sierra como Ocampo, Guanaceví, San Bernardo, Tepehuanes, Topia, Canelas, Otáez, Santiago Papasquiaro, San Dimas, Pueblo Nuevo y Mezquital.

En la zona centro del estado se pronostican precipitaciones ligeras, con acumulados de hasta cinco milímetros, mientras que para la región Lagunera no se prevé, hasta el momento, posibilidad de lluvias.

Para la ciudad de Durango también existe probabilidad de precipitaciones durante este sábado; sin embargo, esta es mínima. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan temperaturas de 16 grados por la mañana, 33 grados por la tarde y 21 grados durante la noche. Además, podrían registrarse rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del viernes, prácticamente todo el estado presentó valores de dos dígitos. La excepción fue la comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, donde el termómetro descendió a los ocho grados centígrados.

San Bernardo y Súchil reportaron 10 grados; Ocampo e Hidalgo, 12; Tamazula registró una mínima de 25 grados; Cuencamé, 24; Indé y Lerdo, 21; Canatlán y Guadalupe Victoria, 20; Santiago Papasquiaro, 18, mientras que Tepehuanes y la ciudad de Durango registraron 17 grados.

Respecto a las temperaturas máximas, Santiago Papasquiaro y Cuencamé alcanzaron los 39 grados; Ocampo registró 36; Indé y Tamazula, 35, mientras que Tepehuanes y la capital del estado llegaron a los 34 grados centígrados.