Prevén proyecto de plaza para organizar comercios frente al IMSS de Durango

Los negocios de gorditas, comida y otros alimentos que se encuentran en el Parque Guadiana, frente al IMSS en Durango, recibirán un ordenamiento, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno Municipal, con el objetivo de convertir esa zona en una plaza comercial.

El anuncio del proyecto fue justificado por las autoridades como una forma de recuperar y mejorar ese espacio, donde se encuentran al menos 20 comercios, la mayoría dedicados a la venta de comida.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, los negocios de alimentos que se encuentran en el parque tendrán un diseño de plaza, con locales bien delimitados, baños y todo lo necesario para contar con un espacio de mayor higiene , dando prioridad al tema de la salud.

Aunque no se tiene mayor información sobre el proyecto, en el que participarán el estado y el municipio y que contempla rehabilitar las dos entradas principales al parque, cualquier obra o acción deberá tomar en cuenta que se trata de un Área Natural Protegida.

Desde 2022 ya se había hablado de la protección y el ordenamiento de los comercios al interior y exterior de los parques Guadiana y Sahuatoba, pero no se presentó ningún proyecto formal.

Por parte de la Comisión de Actividades Económicas se tiene contabilizado que al interior del parque hay al menos 131 vendedores, además de los que se encuentran frente al IMSS.

A los comerciantes al interior ya se realizó un primer ordenamiento, mediante el cual se verificó que no invadieran áreas verdes y que cumplieran con los espacios y giros autorizados.