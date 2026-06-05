Prevén sábado soleado y con vientos de hasta 45 kilómetros por hora en Durango

Para este sábado se espera una jornada mayormente soleada en la capital duranguense, sin probabilidad de lluvias y con rachas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, la temperatura mínima prevista para la ciudad será de 15 grados centígrados, mientras que la máxima alcanzará los 32 y la temperatura nocturna rondará los 20 grados.

En la zona urbana de Durango no se esperan precipitaciones y, prácticamente en todo el territorio estatal, las probabilidades de lluvia son nulas para este sábado, por lo que prevalecerán las condiciones de cielo mayormente despejado y ambiente cálido durante el día.

Durante la mañana del viernes, cuatro municipios registraron temperaturas mínimas de un solo dígito. La más baja se presentó en San Bernardo, con 4.5 grados centígrados; seguida por la zona de Navíos, en el municipio de Durango, y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, donde el termómetro descendió hasta los seis grados. En Tepehuanes se registraron nueve grados centígrados.

Por el contrario, las temperaturas mínimas más elevadas se reportaron en Topia, con 27 grados, y Tamazula, con 24. Otros municipios registraron mínimas más moderadas, como Cuencamé, con 19 grados; Lerdo y Guadalupe Victoria, con 17; mientras que en la ciudad de Durango la mínima fue de 12 grados centígrados.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas mostraron un ligero descenso en comparación con días anteriores; sin embargo, Tamazula se mantuvo como el municipio más caluroso del estado, con 39.5 grados centígrados. Le siguieron Topia, con 37 grados; Santiago Papasquiaro, con 36; y la ciudad de Durango, con una máxima de 33.5 grados.