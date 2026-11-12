Prevén una baja en los registros de empleo formal en Durango durante diciembre

Los meses de julio y diciembre son los más difíciles para el sector formal en Durango debido a la migración temporal de trabajadores hacia actividades informales, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Fernando Rosas Palafox.

De acuerdo con declaraciones del funcionario estatal, este fenómeno ocurre porque una parte de la plantilla laboral decide renunciar de manera temporal para emprender pequeños negocios propios o emplearse en servicios relacionados con las temporadas altas, como la venta de productos a paisanos, la instalación de comercios durante la feria en julio, o bien, en banquetes, comida y servicio de meseros durante las fiestas decembrinas.

“Se salen para poner sus negocios para las fiestas decembrinas, de proveeduría de eventos, de comida, de meseros, etcétera. Entonces son los dos meses donde nosotros sufrimos gravemente el tema de la salida de los trabajadores de empresas formales a las informales”, comentó.

En tal sentido, el servidor público reconoció que estas salidas generan complicaciones operativas para las empresas establecidas; sin embargo, consideró que este comportamiento refleja confianza de los duranguenses en el dinamismo económico de la entidad.

“¿Por qué se salen? Porque saben que cuando regresen el siguiente mes va a haber empleo. En Durango no tenemos una falta de oferta laboral; tenemos ahorita una falta de crecimiento formal. Oferta laboral sí hay. Entonces yo creo que aquí sí esperamos que haya una baja en diciembre de los registros formales, pero no una baja en la ocupación de la gente”, declaró.

Por lo que dijo que, si bien, para el cierre de diciembre se prevé una disminución en los registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto no significa una caída en la ocupación de la población, sino un movimiento estacional.

Asimismo, dio a conocer que la tasa de informalidad laboral en Durango se mantiene en un rango de entre el 55 y 56 por ciento, cifra que permanece por debajo de la media nacional ubicada en el 59 por ciento; y agregó que el balance mensual es de entre mil y tres mil nuevos empleos formales generados en el estado.