Prevén viernes con rachas de viento de hasta 60 km/h en Durango | Pronóstico 18 de septiembre

Rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora se prevén para este viernes en algunas regiones de Durango, principalmente en la zona norte y cercana a La Laguna, mientras que en la ciudad capital podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua Durango, para este viernes se esperan lluvias de mediana a fuerte intensidad en la zona serrana, mientras que en el resto del estado existe probabilidad de precipitaciones ligeras.

Las rachas de viento más fuertes se concentrarán en el norte del estado y en la región lagunera, donde podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Para la ciudad de Durango se pronostican velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Durante la mañana se espera cielo despejado en la capital, con incremento de nubosidad hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados centígrados durante las primeras horas del día y una máxima de 32 grados por la tarde, mientras que por la noche se prevé un registro cercano a los 19 grados.

El descenso de temperatura ya se hizo presente en algunas regiones del estado. Durante la mañana del jueves, el registro más bajo fue de tres grados centígrados en La Rosilla, Guanaceví, mientras que en San Bernardo se reportaron cuatro grados, con condiciones de helada en ambos municipios.

Además, se registraron 10 grados en Hidalgo; 11 en Nuevo Ideal; 12 en Canatlán; 13 en Poanas, Vicente Guerrero y Durango; 14 en Súchil y Ocampo; 18 en Indé; 21 en Topia y Lerdo; 22 en Cuencamé, y 24 en Tamazula.

En las últimas horas únicamente se reportaron precipitaciones significativas en Súchil, donde, a la altura de la presa Santa Elena, se acumularon 18 milímetros. En el resto del estado las lluvias fueron mínimas.