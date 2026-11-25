Las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres deben ser permanentes para garantizar una vida libre de violencia, así como orientación y acompañamiento oportunos durante todo el año, y no solo en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalan.

La regidora Mariana Verduga Palencia recordó que la violencia puede manifestarse de distintas formas, como la física, psicológica, sexual, económica y digital, por lo que es importante reconocer las señales de alerta y prevenir conductas de control.

Apuntó que el acoso y las agresiones no deben normalizarse en los hogares, las escuelas, los espacios de trabajo ni en las comunidades.

“Este 25 de noviembre debe impulsarnos a actuar durante todo el año. Ninguna mujer debe enfrentar sola una situación de violencia; las instituciones tenemos la responsabilidad de ofrecer atención con respeto, sin revictimizar y con respuestas oportunas”, declaró.

Destacó que las políticas públicas deben construirse escuchando a las mujeres y traducirse en acciones concretas. Por ejemplo, en el ámbito municipal, propuso fortalecer la difusión de las rutas de atención y los servicios disponibles.

Indicó que se deben impulsar actividades de prevención en colonias y centros comunitarios, así como promover la capacitación del personal que atiende estos casos.

Verduga Palencia señaló la importancia de revisar que los espacios públicos y los servicios municipales incorporen criterios de seguridad y accesibilidad, además de coordinar esfuerzos con las instancias que brindan atención psicológica, jurídica y social.

“Las mujeres deben poder estudiar, trabajar, cuidar y participar en la vida pública con libertad y seguridad”, concluyó.