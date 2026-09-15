Preventa de la NFL en México se agota en minutos; usuarios denuncian fallas y boletos en reventa

La primera oportunidad para comprar boletos del regreso de la NFL a México duró poco para numerosos aficionados. Apenas comenzó la preventa exclusiva para tarjetas American Express, las filas virtuales crecieron y usuarios empezaron a reportar que ya no encontraban localidades disponibles.

De acuerdo con quienes intentaron adquirir entradas el lunes 14 de septiembre, los boletos de esta primera fase se agotaron en alrededor de 15 minutos. El reporte no implica que se hayan vendido todas las localidades del partido: todavía están previstas una segunda preventa y la venta general.

El interés es por el encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el 22 de noviembre en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Será el primer partido de temporada regular de la NFL en el país desde 2022.

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La fila virtual también dejó quejas

La rapidez con que desaparecieron las entradas no fue el único motivo de inconformidad. Aficionados reportaron problemas durante la preventa, desde errores al seleccionar asientos hasta dificultades para completar el pago después de esperar su turno en Ticketmaster.

Otros compradores señalaron que observaron cargos en sus tarjetas sin recibir de inmediato la confirmación de sus boletos, según reportes sobre la venta. Por ahora, se trata de quejas de usuarios; no se ha informado una cifra oficial de compras afectadas.

Aparecen ofertas a precios inflados

En paralelo, comenzaron a circular entradas en sitios de reventa. Soy Referee reportó anuncios cercanos a los 30 mil pesos y otros que superaban los 36 mil. Esos montos son precios publicados por vendedores, no prueba de que alguien haya pagado esas cantidades.

La diferencia frente al costo oficial es considerable. Como informamos en El Siglo de Durango, al conocerse los precios, las entradas anunciadas van de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos, según la zona del estadio.

¿Cuándo será la siguiente venta?

La NFL informó que la preventa para clientes Banorte comenzará el jueves 17 de septiembre a las 10:00 horas. La venta general abrirá el martes 22 de septiembre, también a las 10:00. En ambas etapas el límite será de cuatro boletos por comprador y la disponibilidad dependerá de las localidades liberadas para cada fase.

Ticketmaster es el canal oficial de venta en línea para este partido. La plataforma recomienda evitar compras en páginas de reventa, grupos de redes sociales o fuera del estadio, donde el interés por conseguir un boleto también puede abrir la puerta a fraudes.