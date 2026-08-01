Previo al cierre de la Feria de Durango 2026, SSP reporta solo incidentes menores

A poco más de un día de que concluya la Feria de Durango 2026, las autoridades reportan que el evento se ha desarrollado sin incidentes de gravedad y con únicamente atenciones relacionadas con situaciones menores, por lo que se mantiene la expectativa de cerrar las festividades con saldo blanco.

Durante la celebración, las corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y personal de servicios médicos han brindado atención principalmente a personas con malestares de salud, caídas, mareos y picaduras de insectos, además de apoyar a visitantes con problemas mecánicos en sus vehículos dentro y en las inmediaciones del recinto ferial.

Las acciones de vigilancia continúan mediante recorridos conjuntos de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Preventiva, con presencia permanente en las instalaciones de la feria y labores de proximidad con los asistentes para atender reportes y prevenir incidentes.

Otro de los servicios que ha mantenido actividad es el módulo de localización de menores.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que todos los niños reportados como extraviados durante la celebración han sido reunidos con sus familiares, resultado al que también ha contribuido la entrega de pulseras de identificación con los datos de contacto de sus padres.

Con dos jornadas aún por celebrarse, el operativo especial de seguridad permanecerá vigente hasta el cierre de la Feria, con el objetivo de mantener las condiciones de orden y concluir las festividades sin hechos de consideración.