Prichard Colón muere a los 33 años: el pugilismo despide a su emblemático campeón honorario

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón Meléndez falleció este 13 de agosto de 2026 a los 33 años en Orlando, Florida, tras permanecer postrado durante más de una década debido a secuelas cerebrales irreversibles. La noticia fue confirmada públicamente por su padre, Richard Colón, a través de una publicación en redes sociales donde informó sobre el deceso de su hijo tras un extenso periodo de cuidados.

¿Quién era Prichard Colón?

Nacido el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida, Colón se trasladó durante su infancia al municipio de Orocovis para representar deportivamente a Puerto Rico. Apodado 'Digget', desarrolló una sobresaliente carrera aficionada acumulando un registro de 170 victorias por 15 derrotas, cosechando cinco títulos nacionales y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010.

Su debut en el profesionalismo ocurrió el 23 de febrero de 2013 al derrotar por nocaut a Xavier La Salle. Durante su etapa profesional construyó una marca de 16 triunfos, 13 por la vía del nocaut, y una única derrota. Entre sus victorias más destacadas figura el nocaut propinado al experimentado excampeón mundial Vivian Harris el 9 de septiembre de 2015 en Toronto.

El evento que lo llevó a la silla de ruedas

La trayectoria deportiva del púgil quedó interrumpida el 17 de octubre de 2015 durante un combate contra Terrel Williams en Fairfax, Virginia. En dicha contienda, Colón recibió reiterados impactos ilegales en la nuca, conocidos como golpes de conejo. Luego de ser descalificado al término del noveno asalto, el peleador se desmayó en el área de vestidores.

Tras ser trasladado de urgencia, se determinó que sufría un hematoma subdural que derivó en un estado de coma durante 221 días. Las secuelas provocaron una invalidez permanente que requirió terapias físicas intensivas y asistencia para comunicarse. Pese a su retiro forzado, el Consejo Mundial de Boxeo le otorgó la distinción de campeón mundial honorario.

Una sensible perdida en el mundo del boxeo

El deceso de Colón concluye más de diez años de continua lucha médica tras aquel trágico evento en el cuadrilátero. La partida del exboxeador de la categoría superwelter genera un profundo impacto en el ámbito pugilístico internacional, donde es recordado por sus logros atléticos y las profundas discusiones suscitadas en torno a la seguridad médica de los peleadores.