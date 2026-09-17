Primer caso de Gusano Barrenador en humano en el estado de Durango

Autoridades sanitarias en la entidad confirmaron la detección del primer contagio por gusano barrenador en un ser humano en el territorio estatal, correspondiente a un habitante de la comunidad de Los Guayabos, del municipio de Pueblo Nuevo.Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD), dijo que el paciente, un varón que vive solo en el poblado señalado, evoluciona de manera favorable tras recibir atención médica especializada e iniciar el tratamiento protocolario.

Las indagatorias médicas determinaron que el contagio se originó debido a que la persona presenta una úlcera varicosa expuesta en una de sus extremidades inferiores.

Asimismo, se dio a conocer que el afectado padece crisis convulsivas frecuentes, por lo que se encuentra bajo tratamiento farmacológico continuo.

Dicha medicación, en combinación con su padecimiento de base, provocó una disminución sustancial en la sensibilidad cutánea de sus miembros, factor determinante que facilitó la albergadura de la larva sin que la víctima advirtiera la presencia del parásito de forma oportuna.

Tras ser canalizado a las instancias de salud, el paciente fue sometido a procedimientos de limpieza y curación.

El funcionario estatal precisó que las indicaciones médicas establecen un periodo obligatorio de 48 horas en observación clínica continua, con la finalidad de vigilar la zona afectada y verificar que no se registre la salida de ningún espécimen vivo ni pupas antes de dictaminar su alta médica.

Nájera Torres admitió que la presencia del parásito es una realidad en la entidad, por lo que la autoridad no descarta la aparición de más casos en la población civil durante el corto plazo.

​El médico prevé un eventual incremento en los contagios debido a que existe un sector vulnerable de la población que padece úlceras varicosas sin el debido seguimiento médico, en su mayoría adultos mayores en situación de aislamiento y varios en la zona serrana en comunidades alejadas.

​Aunado a ello, patologías como la diabetes mellitus y la ingesta de fármacos sedantes o anticonvulsivos merman los reflejos en la piel, elevando la probabilidad de que la mosca deposite sus huevecillos en heridas abiertas.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud instó a la ciudadanía a que, en caso de expulsar o detectar un gusano barrenador en una herida, la indicación inmediata es destruirlo mecánicamente (aplastarlo) para garantizar la interrupción del ciclo biológico y evitar que la larva complete su desarrollo reproductivo.

​Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a extremar la higiene en pacientes con úlceras o heridas crónicas, manteniendo las lesiones lavadas y debidamente protegidas con gasas para evitar el contacto con el vector.