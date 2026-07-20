Primer fin de semana de la Feria de Durango 2026 generó cerca de 80 toneladas de basura

Con el arranque de la Feria de Durango 2026 y como parte del operativo de limpieza, la Dirección de Servicios Públicos Municipales reportó la recolección de 80 toneladas de basura al concluir el primer fin de semana de actividades.

El personal de la dependencia realizó labores previas a la inauguración, pues del 13 al 16 de julio se recolectaron 27 toneladas de residuos, ya que durante ese periodo se llevó a cabo la instalación de los puestos de comerciantes locales y foráneos.

Felipe de Jesús Cortez Aragón, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informó que entre el viernes, sábado y domingo se recolectaron cerca de 50 toneladas de residuos sólidos urbanos.

Anteriormente, el funcionario había señalado que durante los días de mayor afluencia podrían generarse hasta 450 toneladas de residuos en el recinto ferial, derivadas de la actividad comercial, los eventos, la asistencia de visitantes y la operación de los establecimientos.

De acuerdo a Servicios Públicos el operativo está a cargo de 100 colaboradores municipales: 80 del área de Aseo Urbano y 20 destinados al alumbrado público y al mantenimiento de áreas verdes, distribuidos en tres turnos.

Las actividades de la Feria se desarrollarán del 17 de julio al 2 de agosto, periodo que coincide con las vacaciones de la Secretaría de Educación y de otras dependencias estatales y federales.

Aunque los eventos masivos concluirán el 2 de agosto, se prevé que algunos comerciantes permanezcan algunos días más ofreciendo sus productos y servicios.